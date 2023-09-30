Tunus'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Şüpheli Tutuklandı

Tunus Ulusal Muhafızları, son 48 saat içinde çeşitli göçmen kaçakçılığı şebekeleriyle bağlantılı 14 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Tutuklamalar, güneydoğudaki Safakes vilayetinde yasadışı göçü engellemek amacıyla yürütülen operasyonların bir parçası olarak gerçekleştirildi.

TUNUS, 30 Eylül (Xinhua) -- Tunus Ulusal Muhafızları Cuma günü yaptığı açıklamada son 48 saat içinde çeşitli göçmen kaçakçılığı şebekeleriyle bağlantılı 14 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Tunus Ulusal Muhafızları Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, tutuklamaların güneydoğudaki Safakes vilayetinde yasadışı göçü engellemek amacıyla yürütülen operasyonların bir parçası olduğunu belirtti.

Bu operasyonlar sırasında Ulusal Muhafız birimleri beş deniz sınırı geçiş girişimini başarıyla engelledi ve "önemli miktarda" paraya el koydu.

Bu ayın başlarında Tunus güvenlik makamları yasadışı göç sorununu ele almak üzere Safakes'te bir güvenlik seferberliği başlatmıştı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından yönetilen bu girişim, yasadışı göçteki kabul edilemez artışı durdurmayı amaçlıyor.

Seferberlik, vilayet kıyılarının İtalya'nın Lampedusa adasına ulaşmaya çalışan yasadışı göçmenler için önemli bir kalkış noktası haline gelmesi nedeniyle başlatıldı.

Yasadışı göçmenlerin genelde İtalya'ya deniz yoluyla girmek için seçtikleri ilk durak olan Lampedusa adası, Tunus kıyılarına sadece 80 kilometre uzaklıkta bulunuyor.