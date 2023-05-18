Tunus'ta gazeteci cezası protesto edildi

Tunuslu gazeteci Halife el-Kasımi'nin "terörle mücadele yasası" kapsamında 5 yıl hapis cezasına çarptırılması başkent Tunus'ta protesto edildi.

Tunus Gazeteciler Sendikasının çağrısı üzerine başkentteki sendika binası önünde düzenlenen eyleme onlarca kişi katıldı.

Eyleme aralarında Demokratik Kadınlar Derneği, Tunus İnsan Hakları Komitesi, Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu ile İzliyorum Derneğinin de bulunduğu birçok sivil toplum kuruluşu (STK) destek verdi.

Tunus Gazeteciler Sendikası Başkanı Yasin el-Celasi, burada yaptığı konuşmada, "İfade özgürlüğünü savunduğumuz bu gösteriyi, sadece gazeteciler değil tüm Tunuslular için adil yargının tesis edilmesi adına düzenledik. Baskılar ve kısıtlamalar olduğu sürece halkın sesi olmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eylemde söz alan Tunus Demokratik Kadınlar Derneği Başkanı Naile ez-Zeglami de şöyle konuştu:

"Gazetecilerin haklı ve meşru haklarını savunmak için verdikleri mücadeleyi destekliyoruz. Polis devletine karşı koymak ve ifade özgürlüğü için verilen mücadeleleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz."

Mozaik FM radyosunun Kayravan muhabiri Kasımi, Mart 2022'de yaptığı bir programda "güvenlik sırlarını ifşa ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınmış, yapılan itiraz üzerine bir hafta sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kasımi, 17 Mayıs'ta "terörle mücadele yasası" kapsamında 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.