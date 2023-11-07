Tunus'ta Firar Eden 5 Terörist Yakalandı

Tunus İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim'de cezaevinden firar eden 5 teröristin yakalandığını duyurdu. Teröristlerden 4'ü Karneyd Dağı kırsalında, 5'inci terörist ise başkent Tunus'ta yakalandı.

Tunus'ta 31 Ekim'de cezaevinden firar eden 5 teröristin yakalandığı belirtildi.

Tunus İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mornegiyye Cezaevi'nden kaçan teröristlerden 4'ü ordu ve emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonlar sonucunda saklandıkları Karneyd Dağı kırsalında yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

Yakalanan teröristlerin tekrar cezaevine gönderildiği kaydedilen açıklamada, Ahmed el-Maliki adlı 5'inci teröristin ise 5 Kasım Pazar günü başkent Tunus'taki Tedamün Mahallesi'nde yakalandığı aktarıldı.

Tunus İçişleri Bakanlığından 31 Ekim'de yapılan açıklamada, terör davalarından hüküm alan 5 teröristin Mornegiyye Cezaevi'nden firar ettiği duyurulmuştu.

Firar eden 5 teröristin isimlerinin ve fotoğraflarının paylaşıldığı açıklamada, "Somali" lakaplı Ahmed el-Maliki'nin muhalif siyasi liderlerden Muhammed Brahimi suikastıyla ilgili 24 yıl hapis cezasına, Raed Tuati'nin ise terör suçlarına karıştığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldığı belirtilmişti.

Tunuslu siyasetçi Muhammed Brahmi'nin Temmuz 2013'te öldürülmesinin ardından koalisyon hükümeti, protestolar ve siyasi kaosu engellemek adına istifa ederek görevini teknokrat hükümete bırakmıştı.