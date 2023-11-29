Tunus'ta Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü için gösteri düzenlendi

Tunus'ta, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin bir araya gelmesiyle gösteri düzenlendi. Gösteride İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi ve Filistin'e destek sloganları atıldı.

Tunus'ta, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle gösteri düzenlendi.

Tunus'taki sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan Filistin Direnişini Destekleme Ulusal Komitesi'nin çağrısıyla, başkentte düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösteride, Filistin'e destek sloganları atıldı.

Gösteriye katılan Nahda Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed el-Kelavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin davasına destek olmak için elimizden gelenin en azı bu tür dayanışma gösterileri düzenlemek. Filistin için yapılan tüm eylemlere taraf gözetmeksizin katkı sağlamaya çalışıyoruz. Hamas'ın çağrısı üzerine biz de Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü için sokaklara çıkma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Filistin Forumu Derneği üyesi Mu'tez Okaşa da "Biz direnişin talep ettiği üzere harekete geçtik. Ebu Ubeyde ne zaman isterse harekete geçerek gösteri düzenleyeceğiz. Hükümetler başarısız olsa da halk olarak Filistin halkı ile dayanışmak için çaba sarf etmeye devam edeceğiz." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 244 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.