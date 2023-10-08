Tunus'ta Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Tunus'ta sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin çağrısıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Gösteride Filistin ile dayanışma sloganları atıldı ve konuşmalar yapıldı.

Tunus'ta, sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve siyasi partilerin çağrısı ile Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Cumhuriyet Partisi, İşçi Partisi ile Halk Hareketi Partisi ile bir dizi STK'nın çağrısıyla başkent Tunus'ta düzenlenen gösteride, Filistin ile dayanışma sloganları atıldı.

Gösteride konuşan Cumhuriyet Partisi Sözcüsü Visam es-Sagir, "Filistin halkının Aksa Tufanı operasyonundaki destansı mücadelesini destek için bu dayanışma gösterisini tertip ettik. Amacımız Siyonist sömürgecilere karşı mücadele veren Filistinlilerin kahramanlıklarını onurlandırmak." ifadelerini kullandı.

Sagir, Tunus'taki yetkililerden "İsrail ile normalleşmeyi suç sayan yasayı bir an önce onaylamasını" talep ettiklerini söyledi.

İşçi Partisi Genel Sekreteri Hemam Hemmami ise, "Aksa Tufanı, Filistin'nin ulusal kurtuluşu için atılmış çok önemli bir adım, Filistin halkının direnişinin yanındayız. Bu gösterinin, Siyonistlere karşı mücadele veren Filistin direnişinin yanında olduğumuzu göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Tunuslu yetkilerinden beklentimiz ise İsrail ile normalleşmeyi suç sayacak yasaları oluşturmak ve Filistin'e gidecek yardımları organize etmeleridir." diye konuştu.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar sınırdaki geçiş noktasını aşarak bölgedeki İsrailli yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın saldırılarında şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bine ulaştığı duyurulmuştu.