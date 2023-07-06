Tunus'ta Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Tunus'ta İsrail'in Cenin'deki saldırılarından dolayı Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Tunus Demokratik Kadınlar Derneği'nin çağrısıyla başkent Tunus'ta düzenlenen gösteriye onlarca aktivist katıldı.

Tunus'un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde akşam düzenlenen gösteride, "Özgür Filistin.", "Direnişte uzlaşı ve pazarlık yoktur" sloganı atan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı.

Tunus Demokratik Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Halime Ec-Cevini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cenin'de yaşanan katliama ve savaş suçlarına karşı Filistin halkının sebat etmesi önemli bir mesajdır. Filistin davasını savunmak ve Cenin'de direnen Filistinli kardeşlerimize destek olmak için uluslararası dayanışma kampanyaları başlatılmalı" diye konuştu.

Düzenledikleri gösteri ile başkent Tunus'tan tüm Filistinliler ile dayanışma içerisinde olduklarının mesajını iletmek istediklerini belirten Cevini, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Filistin halkının meşru haklarını ve davasını savunmak başta gelen ilkelerimizin arasında. İnsani ve evrensel bir dava olan Filistin davasına inancımız tamdır. Tüm Tunuslu vatandaşları ve uluslararası kamuoyundaki özgür insanları bu davaya sahip çıkmaya çağırıyoruz. Biz bu davaya sahip çıkmadığımız taktirde kaybedeceğimiz açıktır."

İsrail'in Cenin baskını

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli öldürülmüş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.