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Tunus'ta Filistin'e Destek Gösterisi

Tunus'taki ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Göstericiler, Filistin ve Tunus bayraklarıyla birlikte pankartlar açarak büyükelçiliklerin kapatılmasını ve saldırıların durdurulmasını talep etti.