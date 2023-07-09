Tunus'ta düzensiz göçmen teknesi battı: 1 ölü, 10 kayıp

Tunus'un güney kıyıları açıklarında Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tunus'un güney kıyıları açıklarında Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu.

Safaks Asliye Mahkemesi Sözcüsü Fevzi el-Mesmudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi gecesi, Safaks kenti açıklarında 22 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin battığını belirtti.

Yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde 11 kişinin kurtarıldığını ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildiren Mesmudi, "Kurtarılan göçmenlerin ifadesine göre 10 göçmen kayıp." dedi.

Arama kurtarma çalışmalarının Milli Muhafız Birlikleri ve Deniz Kuvvetleri'ne bağlı ekiplerin katkısıyla devam ettiğini aktaran Mesmudi, kurtarılan göçmenlerin ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edildiğini kaydetti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle ile Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.