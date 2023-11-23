Tunus'ta düzensiz göç operasyonunda 470 göçmen yakalandı

Tunus'un güney kıyılarında düzensiz göç girişimlerine karşı düzenlenen operasyonlarda 470 düzensiz göçmen yakalandı.

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi, sosyal medya hesabından düzensiz göç girişimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkenin güney kesiminde yer alan Sfaks kenti açıklarında Deniz Kuvvetlerine bağlı güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda 17 düzensiz göç girişiminin engellendiği, 470 göçmenin yakalandığı belirtildi.

Operasyonlarda 9 insan kaçakçısının da yakalandığı aktarılan açıklamada, gözaltına alınanların savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği yerler arasında öne çıkıyor.