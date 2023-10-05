Tunus'ta düzensiz göç operasyonlarında 88 girişim engellendi

Tunus'ta yapılan düzensiz göç operasyonlarında 88 göç girişimi engellendi ve bin 131 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar Sfaks ve Nabel kentlerinde gerçekleştirildi.

Tunus'ta düzensiz göç girişimlerine yönelik yapılan operasyonlarda, 88 düzensiz göç girişimi engellendi, bin 131 düzensiz göçmen yakalandı.

Tunus Ulusal Muhafız İdaresi, düzensiz göç operasyonlarına ilişkin resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sfaks kenti açıklarında 2,3 ve 4 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 33 düzensiz göç girişiminin engellendiği belirtildi.

Aynı tarihlerde Nabel kenti kıyılarında yapılan operasyonlarda ise 55 göç girişiminin engellendiği kaydedilen açıklamada, toplamda bin 131 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği yerler arasında öne çıkıyor.

Düzensiz göçmenlerin, sıklıkla Avrupa'ya geçme girişiminde bulunduğu adada, 36 saatte 6 binden fazla göçmen geldiği için "acil durum" ilan edilmişti.