Tunus'ta düzensiz göç girişimleri engellendi

Tunus'un çeşitli kentlerinde düzensiz göç girişimlerine karşı yapılan operasyonlarda 10 düzensiz göç girişimi engellendi, 111 göçmen yakalandı.

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi resmi sosyal medya hesabından düzensiz göç girişimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ülkenin güney kesiminde yer alan Sfaks kenti açıklarında güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda 9-10 Eylül tarihlerinde engellenen 10 düzensiz göç girişiminde 111 göçmenin yakalandığı belirtildi.

Tunus'tan Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin kullandığı, 12 demir tekne, 4 deniz motoru ve 9 motosiklete el konulduğu aktarılan açıklamada, para karşılığı göçmenlere yardımcı olan 40 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği yerler arasında öne çıkıyor.

Düzensiz göçmenlerin, sıklıkla Avrupa'ya geçme girişiminde bulunduğu adada, 36 saatte 6 binden fazla göçmen geldiği için "acil durum" ilan edilmişti.