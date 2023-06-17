Tunus'ta 'devletin güvenliğine karşı komplo kurmak' davasına yayın yasağı

Tunus'ta, 11 Şubat'tan bu yana sürdürülen "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" davasına yayın yasağı getirildiği belirtildi.

Terörle Mücadele Yargı Merkezi Sözcüsü Hanan Kadas, konuya dair Tunus resmi ajansı TAP'a konuştu.

Kadas, 11 Şubat'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında tutuklanan siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarının yargılandığı "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" davasına yayın yasağı getirildiğini söyledi.

Mahkeme sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için bu kararın alındığını ifade eden Kadas, yayın yasağının soruşturmanın gizliliği ve yargılanan tarafların kişisel verilerinin korunması amacıyla uygulandığını kaydetti.

Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo" soruşturması

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında onlarca muhalif cezaevine konuldu.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlardan" ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Muhalefet ise soruşturmayı siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.