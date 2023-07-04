Tunus'ta Açlık Grevindeki Nahda Hareketi Yetkilisinin Sağlık Durumu Kritik

Tunus'ta yaklaşık 2 aydır açlık grevi yapan Nahda Hareketi yetkilisi Es-Sahbi Atik'in sağlık durumu kritik bir evreye girdi. Atik'in avukatı, müvekkilinin sadece su ile açlık grevine devam ettiğini ve serbest bırakılmasını istediklerini belirtti.

Tunus'ta yaklaşık 2 aydır açlık grevini sürdüren Nahda Hareketi yetkililerinden Es-Sahbi Atik'in sağlık durumunun kritik bir evreye girdiği belirtildi.

Atik'in avukatı Semir Dilo, başkent Tunus'ta müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Atik'in 54 gündür açlık grevinde olduğunu hatırlatan Dilo, "Sağlık durumu kötüye giden müvekkilim Atik, 2 gün önce şeker almayı da kesti; artık sadece su ile açlık grevine devam ediyor. Sağlık durumu ağırlaşan Atik'in bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Müvekkili hakkında soruşturma açılmasına neden olan şikayetin geri çekildiğini belirten Dilo, "Atik hakkında şikayette bulunan kişi ifadesini geri aldı ve hiçbir şey hatırlamadığını mahkemede belirtti. Buna rağmen müvekkilimin serbest kalmasına izin verilmiyor. Adaletin sağlanması için hukuki sürecin işletilmesi gerekiyor." dedi.

"Kara para aklama" suçlamasıyla 13 Mayıs'ta gözaltına alınarak tutuklanan Atik, tutuklama kararının "kötü niyetli ve siyasi" olduğunu söyleyerek açlık grevine başlamıştı.

Açlık grevi nedeniyle sağlık durumu kötüleşen Atik, bu süreçte birkaç defa hastaneye kaldırılmıştı.

Ülkede "devlet güvenliğine karşı komplo" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.