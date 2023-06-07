Tunus'ta açlık grevindeki Nahda Hareketi yetkilisinin eşi, eşiyle görüşmesine izin verilmediğini açıkladı

Tunus'ta, 13 Mayıs'tan beri açlık grevi yapan Nahda Hareketi yetkililerinden Es-Sahbi Atik'in eşi Zainab Al-Marayhi, Atik'le görüşmelerine müsaade edilmediğini belirtti. Londra merkezli, Birleşik Krallık'ta İnsan Hakları İçin Arap Derneklerinden (AOHR) yapılan açıklamada, Marayhi'nin, Atik'in durumuyla ilgili değerlendirmeleri yer aldı.

Tunus'ta, 13 Mayıs'tan beri açlık grevi yapan Nahda Hareketi yetkililerinden Es-Sahbi Atik'in eşi Zainab Al-Marayhi, Atik'le görüşmelerine müsaade edilmediğini belirtti.

Londra merkezli, Birleşik Krallık'ta İnsan Hakları İçin Arap Derneklerinden (AOHR) yapılan açıklamada, Marayhi'nin, Atik'in durumuyla ilgili değerlendirmeleri yer aldı.

Atik'in sağlık durumunun hızla kötüye gittiğini belirten Marayhi, eşiyle görüşmesine ise izin verilmediğini kaydetti.

Marayhi, eşinin, kendisine atılı suçları ve haksız yere tutuklanmasını protesto etmek için açlık grevi yaptığını ifade etti.

AOHR ise Atik'in, Marayhi ve aile üyeleriyle görüşmesinin engellenmesini, haklarının ihlali olduğuna vurgu yaptı.

Atik'e gerekli sağlık hizmetinin verilmesi ve duruma acil müdahale edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Atik'e seyahat yasağı getirilmesi ve asılsız suçlamalarla tutuklanması, Tunus yargı sistemi üzerindeki derin endişeleri artırıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'deki bir konferansa katılmak üzere 6 Mayıs'ta Tunus'ta havalimanına giden Atik'in seyahati engellenmiş, ardından da kara para aklama iddiasıyla tutuklanmıştı.

Bunun üzerine, 13 Mayıs'ta açlık grevine başlayan Atik, geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı.

Ülkede "devlet güvenliğine karşı komplo" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta, 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında, birçok muhalif cezaevine konuldu.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen, 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.