Tunus'ta Açlık Grevi Yapan Nahda Hareketi Yetkilisinin Sağlık Durumu Kritik

Tunus'ta cezaevinde açlık grevi yapan Nahda Hareketi yetkililerinden Es-Sahbi Atik'in sağlık durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Atik'in 26 gündür açlık grevinde olduğu hatırlatılan açıklamada, Tunus yönetiminin siyasi ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirerek açlık grevinin sona ermesi için adım atması çağrısı yapıldı.

Tunus'ta cezaevinde açlık grevi yapan Nahda Hareketi yetkililerinden Es-Sahbi Atik'in sağlık durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Nahda Hareketi, 13 Mayıs'tan bu yana "kara para aklama" iddiasıyla tutuklu bulunan ve cezaevine girmesinin ardından açlık grevine başlayan Atik'in durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sahbi'nin sağlık durumunun giderek kötüleştiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uzun süredir açlık grevinde olmasının etkisiyle birçok organı işlevini kaybetmesine neden olacak ciddi sağlık sorunları yaşamaya başlayan siyasi tutuklu Es-Sahibi Atik'in hayati tehlikesi devam ediyor. Ölümle veya organ kaybıyla sonuçlanması muhtemel bu durumun sonlandırılması için yöneticilerden sorumluluk almalarını istiyoruz."

Atik'in 26 gündür açlık grevinde olduğu hatırlatılan açıklamada, Tunus yönetiminin siyasi ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirerek açlık grevinin sona ermesi için adım atması çağrısı yapıldı.

"Kara para aklama" ithamıyla 13 Mayıs'ta gözaltına alınarak tutuklanan Atik, tutuklanmasının "kötü niyetli ve siyasi" olduğunu gerekçe göstererek açlık grevine başlamıştı.

Açlık grevi nedeniyle sağlık durumu kötüleşen Atik, geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı.

Ülkede "devlet güvenliğine karşı komplo" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan'da evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi de ulusal ve uluslararası arenadaki tepkilere rağmen 48 saatlik polis sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.