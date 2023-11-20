Tunus'ta 97 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'un güneyindeki Sfakes kenti açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçme girişiminde bulunan 97 düzensiz göçmen yakalandı.

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi, sosyal medya hesabından yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Deniz Kuvvetlerine bağlı birimlerin Sfakes kenti açıklarında düzensiz göç ile mücadeleye yönelik operasyonunda Sahra Altı Afrika ülkelerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 97 düzensiz göçmenin yakalandığı, ayrıca insan kaçakçılığı suçundan aranan 14 kişinin gözaltına alındığı" belirtildi.

Gözaltına alınan kişilerin hukuki işlemlerinin başlatılması için savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

Tunus'ta bir ayda yaklaşık 10 bin düzensiz göçmen yakalanmıştı

Tunus Ulusal Muhafızları Genel İdaresi tarafından 16 Ekim'de yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ülke sınırlarında ve kıyılarında düzensiz göçe karşı 15 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında yürüttükleri operasyonlarda engellenen 668 düzensiz göç girişiminde 9 bin 850 göçmenin yakalandığı belirtilmişti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfakes kenti, Lampedusa'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin tercih ettiği durak noktalarından biri.

Eylül ayında düzensiz göç akınına uğrayan adaya 36 saatte 6 binden fazla göçmen gelmesinin ardından acil durum ilan edilmişti.