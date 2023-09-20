Tunus'ta 23 düzensiz göç girişimi engellendi, 463 kişi yakalandı

Tunus'ta, düzenlenen operasyonlarda engellenen 23 düzensiz göç girişiminde 463 kişi yakalandı.

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi resmi sosyal medya hesabında yayımlanan yazılı açıklamada, "Düzensiz göç ile mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından Sfakes kentinde yürütülen operasyonlarda 23 düzensiz göç girişimi engellendi. Çoğunluğu sahra altı ülkelerinden olan 463 göçmen yakalandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gözaltına alınan göçmenlerin adli işlemlerinin yapılması için savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Cezayir ve Libya'nın ortasında yer alan Tunus, İtalya'nın güneydeki adalarına yakın olması sebebiyle düzensiz göçmenler için bir geçiş rotası.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor. Her yıl çok sayıda Afrikalı göçmen Avrupa hayaliyle çıktıkları deniz yolculuğunda can veriyor.