Tunus'ta 2 Bin 68 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tunus, Kurban Bayramı tatili süresince Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 2 bin 68 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Güvenlik güçlerinin operasyonunda 3 kauçuk bot, 14 tekne motoru ve akaryakıt ele geçirildiği aktarılan açıklamada, gözaltına alınan düzensiz göçmenler hakkında soruşturma başlatıldı.

Tunus, Kurban Bayramı tatili süresince Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 2 bin 68 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Tunus Ulusal Muhafızlar Genel İdaresi, Akdeniz'de devam eden düzensiz göç girişimlerini önlemeye yönelik operasyonlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince 65 düzensiz göç girişiminin önlendiği, bu kapsamda 210'u Tunus vatandaşı olmak üzere 2 bin 68 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin operasyonunda 3 kauçuk bot, 14 tekne motoru ve akaryakıt ele geçirildiği aktarılan açıklamada, gözaltına alınan düzensiz göçmenler hakkında savcılığın soruşturma başlattığı kaydedildi.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.