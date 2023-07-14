Tunus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Tunus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde düzenlenen programda Büyükelçi Çağlar Fahri Çakıralp konuşma yaptı ve 15 Temmuz'un önemini vurguladı. Programda ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminden karelerin yer aldığı fotoğraflar sergilendi ve Büyükelçilik bahçesine fidan dikildi.

Tunus'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde düzenlenen anma programına, Büyükelçi Çağlar Fahri Çakıralp, büyükelçilik çalışanları Tunus'taki Türk kurumlarının yetkilileri ve bu ülkede eğitim gören Türk öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Büyükelçi Çakıralp, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz hain darbe girişimin üzerinden 7 yıl geçti. 15 Temmuz, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün olmuştur."

Türk milletinin 15 Temmuz'da destan yazdığını vurgulayan Büyükelçi Çakıralp, darbe girişiminin bir daha gerçekleşmemesi için 15 Temmuz'da yaşananlardan büyük dersler çıkarılması gerektiğini söyledi.

Çakıralp, "15 Temmuz şehit ve gazilerimizin bizlere en büyük mirası ise 'Türkiye Yüzyılı'nı tahayyül edebilme ve yaşayabilme onurunu hissetme imkanını bizlere canları pahasına vermeleridir." dedi.

Program kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Tunus Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişiminden karelerin yer aldığı fotoğraflar sergilendi.

Büyükelçi Çakıralp, programın ardından Büyükelçilik bahçesine 15 Temmuz şehitlerinin anısına fidan dikti.