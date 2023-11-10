Tunus'ta 15 bin 769 düzensiz göçmen İtalya'ya ulaştı

Tunus'ta, 2023 yılının başından 31 Ekim'e kadar, yasa dışı yollarla 15 bin 769 düzensiz göçmen İtalya kıyılarına ulaştı. Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, Tunus'taki düzensiz göçe ilişkin açıklama yayımladı.

Tunus'ta, 2023 yılının başından 31 Ekim'e kadar, yasa dışı yollarla 15 bin 769 düzensiz göçmen İtalya kıyılarına ulaştı.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, Tunus'taki düzensiz göçe ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Tunus'tan İtalya'ya yılbaşından 31 Ekim'e kadar 15 bin 769 düzensiz göçmenin geçtiği 75 bin 923 düzensiz göçmenin ise göç girişiminin engellendiği belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde 16 bin 699 düzensiz göçmenin İtalya'ya geçtiği aktarılan açıklamada, bu yıl İtalya'ya ulaşan göçmenlerin 4 bin 428'inin çocuk, 1212'sinin ise kadın olduğu kaydedildi.

Tunus'ta bir ayda yaklaşık 10 bin düzensiz göçmen yakalanmıştı

Tunus Ulusal Muhafızları Genel İdaresi tarafından 16 Ekim'de yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ülke sınırlarında ve kıyılarında düzensiz göçe karşı 15 Eylül ile 15 Ekim arasında yürüttükleri operasyonlarda engellenen 668 düzensiz göç girişiminde 9 bin 850 göçmenin yakalandığı belirtilmişti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Tunus kıyılarına yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Tunus'un Sfaks kenti, düzensiz göçmenlerin Lampedusa'ya ulaşma çabaları için sıklıkla geldiği yerler arasında öne çıkıyor.

Düzensiz göçmenlerin, sıklıkla Avrupa'ya geçme girişiminde bulunduğu adada, 36 saatte 6 binden fazla göçmen geldiği için "acil durum" ilan edilmişti.