Tunus'ta 14 Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Tunus'ta 24 Temmuz'dan bu yana devam eden 14 orman yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu. Yangınlar sonucunda büyük bir bitki örtüsü kaybı yaşandığı belirtilirken, yangın bölgelerinin terk edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Tunus'ta 24 Temmuz'dan bu yana devam eden 14 orman yangınının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Tunus Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Muaz Teria, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin yerel medyaya açıklamalarda bulundu.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde 24 Temmuz Pazartesi gününden bu yana devam eden 14 orman yangınının kontrol altına alındığını aktaran Teria, "Bitki örtüsü düzeyinde büyük kayıplar yaşadık. Orman yangınından etkilenen alanı tam olarak belirlemek için erken fakat 1500 hektarın üzerinde bir alanın yangından etkilendiğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Teria, rüzgarın etkisiyle yangınların yeniden başlama ihtimali olduğu için yangın bölgelerini terk etmediklerini kaydetti.

Tunus'ta geçen yıl haziran ve temmuz aylarında çıkan 88 orman yangınında yaklaşık 3 bin hektar alan zarar görmüştü.