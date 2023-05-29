Tunus'ta 123 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus güney kıyılarında yapılan operasyonlarda 123 düzensiz göçmen yakalandı. Nisan ayında ise 210 göçmen hayatını kaybetmişti.

Tunus açıklarında, teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışan 123 düzensiz göçmenin yakalandığı açıklandı.

Tunus Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, düzensiz göç girişimlerini önlemeye yönelik operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ülkenin güney kıyılarında farklı bölgelerde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda 7 göç girişiminin engellendiğini belirten Cebabli, aralarında Tunusluların ve Sahra Altı Afrika ülkelerinden düzensiz göçmenlerin olduğu 123 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Cebabli, gözaltına alınan göçmenlere ilişkin savcılığın soruşturma başlattığını kaydetti.

Nisan ayında 210 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Tunus'ta nisan ayında artan düzensiz göç girişimlerinde tekneleri alabora olan toplam 210 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.