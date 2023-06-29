Tunus'ta 121 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus'un güneydoğu kıyılarından İtalya'ya geçmeye çalışan 121 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda 7 düzensiz göç girişimi engellendi ve 5 kauçuk bot ile 3 tekne motoru ele geçirildi.

Tunus'un güneydoğu kıyılarından İtalya'ya geçmeye çalışan 121 düzensiz göçmen yakalandı.

Tunus Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, Kurban Bayramı'nın ilk gecesinde devam eden düzensiz göç girişimlerini önlemeye yönelik operasyonlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Başkent Tunus'a 120 kilometre mesafedeki Susa, Monastir ve Nabel kentleri açıklarında düzenlenen operasyonlarda 7 düzensiz göç girişiminin engellendiğini belirten Cebabli, 76'sı Tunuslu 45'i Sahra Altı Afrika ülkelerinden olmak üzere 121 düzensiz göçmenin yakalandığını kaydetti.

Güvenlik güçlerinin operasyonunda 5 kauçuk bot, 3 tekne motoru ve akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Cebabli, gözaltına alınan düzensiz göçmenler hakkında savcılığın soruşturma başlattığını ifade etti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.