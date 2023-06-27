Tunus Malı Tüketim Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık sağlıyor

Tunus Malı Tüketim Derneği, yoksul ailelere ve yetimlere et yerine bayram öncesinde kurbanlık hayvan temin ederek bu evlerde Kurban Bayramı coşkusunun yaşanmasını amaçlıyor.

Tunus'ta ihtiyaç sahibi aileler ve yetimler, Tunus Malı Tüketim Derneğinin sağladığı kurbanlıklarla bu bayrama sevinçle giriyor.

Dernek, bu yıl yoksul ailelere ve yetimlere et yerine bayram öncesinde kurbanlık hayvan temin ederek bu evlerde Kurban Bayramı coşkusunun yaşanmasını amaçlıyor.

Tunus Malı Tüketim Derneği Başkanı Huda en-Nasiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uygun kurbanlıklar bulmak için Tunus'taki canlı hayvan pazarlarını tek tek geziyoruz. Hedefimiz mümkün olduğu kadar yoksul ve yetim barındıran aileye kurbanlık sağlayarak destek olmak." dedi

"Kurban Bayramı'nda et yerine kurbanlık dağıtıyoruz"

Derneğin Tunuslu yardımseverlerin desteğiyle 4 yıl önce kurulduğunu belirten Nasiri, "Yerel üreticiye destek olmak adına Tunus'ta üretilen ürünlerin tüketilmesini teşvik için kurduğumuz girişimin şu an 467 bin takipçisi var. Amacımız, üye ve destekçilerimiz ile yerli malı kullanımını arttırmak ve tüketicileri uygun yerli üreticilerin ürünleriyle buluşturmak." diye konuştu.

Her yıl düzenledikleri Kurban Bayramı organizasyonu hakkında bilgi veren Nasiri, şunları söyledi:

"Artık derneğimiz için bir gelenek haline gelen kurban organizasyonu kapsamında, yoksul ailelere ve yetimlere kurbanlık sağlıyoruz. Et dağıtmak yerine, dağıttığımız kurbanlıklar ile aileler hem Kurban Bayramı'nı mutlu bir şekilde geçiriyor hem de et ihtiyaçlarını gideriyor. Dernek üyelerinden ve hayırseverlerden aldığımız nakit para ile elimizden geldiğince en yüksek sayıda kurbanlık almaya çalışıyoruz. Ne kadar çok kurbanlık alırsak o kadar çok yetim ve yoksul aileyi sevindireceğiz."

"Bu yıl hedefimiz 200 aileye ulaşmak"

Her yıl bir öncekine nazaran ulaştıkları aile sayısının arttığını vurgulayan Nasiri, şunları kaydetti:

"Derneğimizi kurmadan önce başlattığımız kurban yardımı organizasyonu her yıl artan desteklerle büyümeye devam ediyor. Bundan iki yıl önce 100 kurbanlık koç dağıtmıştık, geçen yıl ise 192 kurbanlık. Bu yıl hedefimiz 200 aileye ulaşmak. Yoksul ailelerde yaşanan kurban kesme sevinci, çocukların mutluluğu paha biçilmez. Özellikle yetim çocukların olduğu ailelere öncelik veriyoruz ve onlara haber vermeden bayramdan hemen önce sürpriz yapıyoruz."

Nasiri, yıl boyunca Kurban Bayramı organizasyonuna hazırlık yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı'nda kurbanlık sağlamak suretiyle yaptığımız organizasyon bizim için en külfetli olan yardım programı. Bu yüzden elimizden geldiğince yıl boyunca Kurban Bayramı'nda kullanılmak üzere gelen bir kısım yardımı ayırıyoruz. Kurban Bayramı haricinde okul sezonunun başlangıcında yetim çocuklara okul araç ve gereci sağlıyoruz. Ayrıca ramazan ayı süresince de kumanya dağıtımı yapıyoruz"

Zorlu ekonomik koşullara rağmen iyilik devam ediyor

Ülkede yaşanan ekonomik krize rağmen, desteğini sürdüren Tunuslu yardımseverlere müteşekkir olduklarını vurgulayan Nasiri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkenin zorlu ekonomik ve sosyal koşullarına rağmen iyilik için maddi yardımda bulunmak çok önemli. Bayram havasının tüm evlerde yaşanabilmesi için yoksullara ve ihtiyaç sahiplerine el uzatan ve elinden gelen her şeyi bağışlamaktan çekinmeyen insanların çokluğu bizi çok sevindiriyor. Sadece başkent Tunus'tan değil ülkenin birçok yerinden kurban organizasyonumuzun destekçisi var. Hepsine çok teşekkür ediyoruz."

Dernek üyelerinden Murad bin Ziyad da kurbanlık fiyatlarındaki artışa dikkati çekti.

Bin Ziyad, "Bu yıl kurbanlıklar pahalı olmasına rağmen her sene olduğu gibi çok sayıda aileyi mutlu etmek için çaba sarf ediyoruz. Bu yardımları yapabilmek için çok sayıda insanın desteğini aldık. Aldığımız yardımları en iyi ve eksiksiz bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.