Tunus-Libya sınırında mahsur kalan yasadışı göçmenlerin zor şartları

TRABLUS, 31 Temmuz (Xinhua) -- Libya Yasadışı Göç Kontrol Departmanı çöl devriyeleri komutanı Abdullah al-Fak'hal, Tunuslu yetkililer tarafından sınır dışı edildikten sonra Libya- Tunus sınırında mahsur kalan yüzlerce Afrikalı yasadışı göçmenin çok zor şartlar altında yaşadığını bildirdi.

Al-Fak'hal, Pazar günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Tunus ve Libya arasındaki geniş çöl bölgesinde çok sayıda Afrikalı yasadışı göçmen bulunuyor. Bu göçmenler kavurucu sıcakta, yeterli gıda ve suyun bulunmadığı korkunç koşullarda yaşıyorlar" dedi.

Tunus-Libya sınırındaki insani kriz son haftalarda iyice yoğunlaşırken Libya sınır kontrol yetkililerinin meskun olmayan bölgelerde bulduğu göçmen cesetleri arttı.