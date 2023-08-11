Tunus, Libya sınırında mahsur kalan göçmenleri barınma merkezlerine nakletti

TUNUS, 11 Ağustos (Xinhua) -- Tunuslu yetkililer, ülkenin Libya sınır kapısında mahsur kalan 126 yasadışı göçmeni barınma merkezlerine nakletti.

Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Ras Ejdir sınır kapısından üç otobüse bindirilen göçmenler, ülkenin güneydoğusunda yer alan Libya sınırı yakınlarındaki Medenin ve Tatavin vilayetlerinde bulunan güvenli barınaklara nakledildi. Göçmenlere gereken bakımın Tunus Kızılayı tarafından sağlanacağı belirtildi.

Tunus İçişleri Bakanı Kamel Feki ile Libya İçişleri Bakan Vekili Emad al-Tarabelsi arasında Çarşamba günü yapılan görüşmede, Libya-Tunus sınır bölgesinde bulunan yasadışı göçmenlerin iki ülke arasında paylaşılarak tahliye edilmesine yönelik bir uzlaşıya varılmıştı.

Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en sık kullanılan geçiş noktalarından biri konumunda bulunuyor.

Tunuslu yetkililerin uyguladığı sıkı önlemlere rağmen Tunus'tan İtalya'ya geçen yasadışı göçmenlerin sayısı artmaya devam ediyor.