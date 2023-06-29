Tunus, İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Kınadı

Tunus Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını şiddetle kınadı. Açıklamada, Müslümanları tahrik eden ve hakaret içeren bu suçun evrensel insani değerlere aykırı olduğu vurgulandı. Tunus, uluslararası toplum ve Müslüman alemine, Kur'an-ı Kerim yakma olaylarına ve İslamofobiye karşı eyleme geçme çağrısı yaptı.

Tunus, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını "şiddetle" kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Müslümanların Kurban Bayramını ifa ettiği bir günde, düşünce ve ifade özgülüğünden uzak, kutsal ve semavi kitapların getirdiği evrensel insani değerlere aykırı, Müslümanları tahrik ve hakareti hedefleyen bu menfur suçu şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası topluma ve Müslüman alemine, artan Kur'an-ı Kerim yakma olaylarına ve dünyada büyüyen İslamofobiye karşı acilen eyleme geçme çağrısı yapılan açıklamada, Tunus'un şiddete, nefret suçlarına ve aşırıcılığa karşı İslam dininin öngördüğü hoşgörü ve bir arada yaşam değerlerini sahiplenmeye devam edeceği kaydedildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.