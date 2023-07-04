Tunus, İsrail'in Cenin'deki saldırılarına karşı uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırdı

Tunus Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Cenin'de gerçekleştirdiği saldırılara karşı uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırdı. İsrail'in Filistin topraklarında düzenlediği askeri operasyonlar ve saldırılar kınandı.

Tunus, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde iki gündür devam eden saldırılarına karşı uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırdı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin'de gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci güçlerin Filistin topraklarında özellikle de Cenin ve Batı Şeria'da silahsız sivillere yönelik düzenlediği askeri operasyonlar ve saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Uluslararası anlaşmalara ve insan haklarına aykırı sistematik saldırılara karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet ediyoruz."

Tunus'un Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Kardeş ülke Filistin'in başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma yolundaki mücadelesini destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail güçlerinin, dün gece saatlerinde Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı baskın ve hava saldırıları ikinci gününde devam ediyor. Saldırılarda, 10 Filistinli hayatını kaybetti, 20'si ağır yaklaşık 100 kişi yaralandı.