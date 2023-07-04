Tunus, İsrail'in Cenin'deki baskınını kınadı

Tunus Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Cenin kentinde gerçekleştirdiği askeri operasyonları ve saldırıları şiddetle kınadığını açıkladı. Bakanlık, uluslararası topluma tehlikeli gerilime son verme çağrısı yaptı.

TUNUS, 4 Temmuz (Xinhua) -- Tunus, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Filistinlilere karşı düzenlediği baskını "şiddetle" kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, " Tunus, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti başta olmak üzere işgalci unsur tarafından Filistin topraklarında gerçekleştirilen, çok sayıda silahsız Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan askeri operasyonları ve tekrarlanan saldırıları şiddetle kınamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bunun "uluslararası meşruiyet kararlarının, tüm uluslararası normların ve insan hakları sözleşmelerinin açık bir ihlali" olduğu ifade edilen bakanlık açıklamasında uluslararası topluma söz konusu "tehlikeli gerilime" son verme çağrısı yapıldı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca Tunus'un Filistin halkının bağımsız ve egemen bir devlet kurma mücadelesine verdiği destek de yinelendi.

Pazartesi günü erken saatlerde İsrail ordusu Cenin ve mülteci kampına yönelik geniş çaplı bir askeri saldırı başlatmış, Filistin sağlık bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre en az 8 Filistinli ölmüş, yaklaşık 80 kişi de yaralanmıştı.