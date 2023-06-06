Tunus ile KİK arasında işbirliği mutabakatı imzalandı

Tunus ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında çeşitli alanlarda işbirliğini artırmaya yönelik mutabakat zaptı imzalandı. İmzalanan mutabakat zaptı ile siyasi, ekonomi ve kültürel alanlarda işbirliği geliştirilecek.

Tunus ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında çeşitli alanlarda işbirliğini artırmaya yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, resmi temaslarda bulunmak üzere Tunus'a gelen KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi'nin Cumhurbaşkanı Kays Said ve Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile ayrı ayrı görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmelerin ardından Tunus ile KİK arasında siyasi, ekonomi ve kültürel alanlarda işbirliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzalandığı ifade edildi.

Mutabakat zaptının ikili ilişkilerin gelişmesini hızlandıracağına işaret edilen açıklamada, dayanışma ve ortak vizyon ile her iki tarafın sahip olduğu imkan ve fırsatların uygun bir şekilde kullanılmasının sağlanacağı kaydedildi.

KİK Genel Sekreteri Budeyvi, Tunus temasları kapsamında Başbakan Necla Buden Ramazan'la da bir araya gelmişti.