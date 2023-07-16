Tunus ile Avrupa Birliği Arasında Kapsamlı İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Georgia Meloni ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelerek kapsamlı işbirliği mutabakat zaptını imzaladı. Mutabakat zaptı, halklar arasındaki yakınlaşmayı, ekonomik destekleri, yatırım ve ticareti geliştirmeyi, yenilenebilir enerji sektörünü geliştirmeyi ve düzensiz göçle mücadeleyi içeriyor.

Tunus ile Avrupa Birliği (AB) arasında kapsamlı işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Georgia Meloni ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında, Tunus ile AB arasında kapsamlı işbirliği mutabakat zaptı imzalandığı duyuruldu.

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Said, "Bugün imzalanan mutabakat zaptında öngörülen en iyi şey, halklar arasındaki yakınlaşmanın gerekliliğidir." ifadelerini kullandı.

Düzensiz göç konusuna değinen Said, yakın zamanda bu soruna insani çözüm bulmak amacıyla ilgili bölge ülkelerinin katıldığı bir göç konferansının düzenleneceğini belirtti.

AB Komisyon Başkanı von der Leyen de kapsamlı işbirliği mutabakat zaptının 5 maddelik bir tedbir paketi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birinci olarak halklar arasında yakınlaşma olacak. Öyle ki 10 milyon avro değerindeki bir program kapsamında Tunuslu gençler için fırsatlar oluşturacağız. Bununla Tunuslu gençlere, AB'de eğitim ve çalışma imkanı sağlayacağız. İkinci olarak şoklara dayanabilecek sağlam bir Tunus ekonomisi inşa etmek için mali destek sağlayacağız. Üçüncü ise AB ile Tunus arasında yatırım ve ticareti geliştirmek için iş ortamını iyileştirecek adımların atılmasını sağlayacağız. Bunun için de 350 milyon avroluk bir meblağ tahsis edildi."

Mutabakat zaptının dördüncü maddesinin yenilenebilir enerji sektörünün geliştirilmesi için 300 milyon avro ayrılması olduğuna dikkati çeken von der Leyen, son madde kapsamında ise düzensiz göç ile mücadelede kullanılmak üzere 100 milyon avro ayıracaklarını ifade etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said ile AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, İtalya Başbakanı Meloni ve Hollanda Başbakanı Rutte ile geçen ay yaptıkları görüşmede, kapsamlı işbirliği anlaşması için bir plan üzerinde çalıştıklarını açıklamışlardı.