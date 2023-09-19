Tunus Güvenlik Güçleri 1.200 Göçmeni Tutukladı

TUNUS, 19 Eylül (Xinhua) -- Tunus güvenlik güçleri, son 24 saatte yasadışı yollarla Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya gitmeyi planlayan farklı uyruklara mensup 1.200 göçmeni tutukladı.

Özel radyo istasyonu Mosaique FM'in Pazartesi günü bildirdiğine göre Tunus Ulusal Muhafızlar Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabili, "Tutuklamalar, Ulusal Muhafızlar Birliği'ne bağlı birimler tarafından ülkenin güneydoğusundaki Safakes vilayetinde yasadışı göç dalgalarını durdurmaya yönelik güvenlik operasyonları sırasında gerçekleştirildi" dedi.

Sözcü, denizdeki seyahati organize eden çok sayıda kişinin de güvenlik birimleri tarafından tutuklandığını ve ahşap teknelere el konulduğunu sözlerine ekledi.

Güvenlik operasyonu kapsamında Safakes vilayetinin Kerkennah adasında çok sayıda özel güvenlik birimi ve hızlı müdahale ekiplerinin katılımıyla hava operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyon, İtalya'nın Lampedusa adasına gizlice girmek isteyen yasadışı göçmenler için vilayetin sahillerinin önemli bir başlangıç noktası haline gelmesi üzerine başlatıldı.

Deniz yoluyla İtalya'ya seyahat eden yasadışı göçmenlerin genellikle seçtiği ilk durak olan Lampedusa adası, Tunus sahillerine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunuyor.