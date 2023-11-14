Tunus, Gazze'ye İkinci İnsani Yardım Uçağını Gönderdi
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Tunus, Gazze Şeridi'ne 13 ton insani yardım malzemesi yüklü ikinci uçağını gönderdi. Yardım malzemeleri arasında tıbbi ekipman, ilaç, hazır yemek, tekerlekli sandalye, battaniye ve bebek maması gibi gıda ürünleri bulunuyor.
TUNUS, 14 Kasım (Xinhua) -- Tunus, Pazartesi günü Gazze Şeridi'ne 13 ton insani yardım malzemesi yüklü ikinci uçağını gönderdi.
Tunis Afrique Presse (TAP) ajansının bildirdiğine göre başkent Tunus'taki Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, Mısır'ın Gazze sınırındaki Kuzey Sina vilayetinde bulunan El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı.
Ajans, Tunus Kızılayı Başkanı Abdellatif Chabou'nun, "İnsani yardım malzemeleri içinde tıbbi ekipman, ilaç, hazır yemek, tekerlekli sandalye, battaniye ve bebek maması gibi gıda ürünleri yer alıyor" ifadesine yer verdi.
Tunus, Gazze halkına 12 tonluk insani ve tıbbi yardım taşıyan ilk uçağı 15 Ekim'de göndermişti.