Tunus, Fas'a arama kurtarma ekibi ve sahra hastanesi gönderiyor

Tunus, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas'a arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 56 kişilik sivil savunma ekibi ile sahra hastanesi göndereceğini duyurdu. Tunuslu ekibin son teknoloji ürünü aletlerle kurtarma çalışmalarına katılacağı belirtildi.

Tunus, 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas'a arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 56 kişilik sivil savunma ekibi ile sahra hastanesi göndereceğini duyurdu.

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Fakir Buzgiye, ülkenin resmi haber ajansı TAP'a yaptığı açıklamada, Tunus Sivil Savunma Kurumuna ait bir sahra hastanesi ile ve 56 kişi ve 4 arama kurtarma köpeğinden oluşan ekibin akşam saatlerinde Fas'a gönderileceğini belirtti.

Ekipte arama kurtarma çalışmalarında uzman 6 doktorun da yer aldığını kaydeden Buzgiye, Tunuslu ekibin son teknoloji ürünü aletlerle kurtarma çalışmalarına katılacağını ifade etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Fas'taki depremin ardından yayınladığı taziye mesajında, deprem bölgesine yardım için çalışma başlattıklarını duyurmuştu.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde son belirlemelere göre, 1037 kişinin hayatını kaybettiğini, 721'i ağır olmak üzere 1024 kişinin yaralandığını açıklamıştı.