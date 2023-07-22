Tunus Dışişleri Bakanlığı İsveç'teki Kur'an-ı Kerim saldırısını kınadı

Tunus Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı. İfade özgürlüğü ve gösteri hakkı adı altında Müslümanların kutsallarına yönelik saldırıların 'iğrenç bir provakasyon' olduğu vurgulanan açıklamada, bu tür saldırıların terörü körükleyebileceği uyarısı yapıldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İfade özgürlüğü ve gösteri hakkı adı altında Müslümanların kutsallarına yönelik saldırıların "iğrenç bir provakasyon" olduğu vurgulanan açıklamada, "Müslümanların Hicri Yılbaşı ve Kurban Bayramı kutlamalarında, İsveç'teki aşırılık yanlıları tarafından Kur'an-ı Kerim'in tekrar tekrar yakılmasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların terörü körükleyebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, bu tür saldırıların "dinler arasında fitne çıkarmayı" hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, birlikte yaşam ve hoşgörü değerleriyle çelişen bu suçların tekrarlanmaması için tüm ülkelerin kutsallara saygı göstermesi çağrısı yapıldı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinin yanı sıra Rusya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkeler olaya tepki göstermişti.

Momika dün de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına aldı.

Bunun üzerine Irak yönetimi, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom'un ülkeyi terk etmesini istedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.