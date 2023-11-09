Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar'ın, Filistin, Suriye ve Lübnan dışişleri bakanlarıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldığı bildirildi. Ammar, Arap Birliği'nin bakanlar düzeyinde yapılan olağanüstü oturumuna katılarak İsrail'in saldırılarını kınadı ve durdurulması çağrısında bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar'ın, Filistin, Suriye ve Lübnan dışişleri bakanlarıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldığı bildirildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Ammar'ın görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Ammar'ın Riyad'da düzenlenecek Arap Zirvesi'ne hazırlık için Arap Birliği'nin bakanlar düzeyinde yapılan olağanüstü oturumuna katıldığı belirtildi.

Ammar'ın, oturum kapsamında Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik "acımasız saldırılarını" kınadığı ve bu saldırıların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, görüşmelerin, İsrail'in saldırılarına karşı Arap ve İslam dünyasının ortak bir tutum sergilemesi için sürdürülen çabaları desteklemeyi hedeflediği vurgulandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından 8 Kasım'da yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını görüşmek üzere 12 Kasım 2023 Pazar günü Riyad'da acil bir zirve düzenleyeceğini duyurmuştu.

Ayrıca, Arap Birliği de 30 Ekim 2023'te, Filistin ve Suudi Arabistan'ın talebi üzerine, 11 Kasım 2023'te acil bir zirve düzenleme kararı almıştı.