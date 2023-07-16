Tunus Cumhurbaşkanı, yasa dışı göç sorununu önlemek için tedbirler alacak

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinde giderek artan yasa dışı göç sorununun önünü almaya hazır olduğunu belirtti. Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en çok kullanılan geçiş noktalarından biri olmasına rağmen, yetkililerin aldığı tedbirlere rağmen göçmen sayısı artıyor.

TUNUS, 16 Temmuz (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinde giderek artan yasa dışı göç sorununun önünü almaya hazır olduğunu yineledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından Cuma günü yapılan açıklamada Said, yasadışı göçü, "insanlık dışı ve anormal bir yer değiştirme süreci" diye nitelendirdi.

Said, insan kaçakçılığına karışan "suç şebekelerinin" varlığına işaret ederek, bu kişilerin Tunus'u geçiş noktası olarak kullandığını ve bu ülkesine tehdit oluşturduğunu belirtti.

Tunus cumhurbaşkanı, "Tunus kendisine sığınanlara sığınma hakkı veriyor ancak bir geçiş veya yerleşim ülkesi olmayı reddediyor" dedi.

Akdeniz'in orta kesiminde yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en çok kullanılan geçiş noktalarından biri.

Tunus yetkililerinin yasa dışı göç sorunuyla başa çıkmak için sıkı tedbirler almasına karşın, Tunus'tan İtalya'ya kaçak yollardan giden göçmen sayısı artıyor.