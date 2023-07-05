Tunus Cumhurbaşkanı ve Libya Başbakanı yasadışı göç meselesini görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yasadışı göç meseleleri hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, yasadışı göç sorunlarına acil çözümler bulmak için çabaların birleştirilmesi konusunu ele aldı. Tunus Cumhurbaşkanı Said, yasadışı göçün temel nedenlerini ortadan kaldırmak için yeni bir kolektif yaklaşım çağrısında bulundu.

TUNUS, 5 Temmuz (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Salı günü yasadışı göç meseleleri hakkında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki lider, yasadışı göç sorunlarına acil çözümler bulmak için çabaların birleştirilmesi konusunu ele aldı" denildi.

Telefon görüşmesi sırasında Said, yasadışı göçün temel nedenlerini ortadan kaldırmak için yeni bir kolektif yaklaşım çağrısında bulunarak, bu konuda ilgili tüm ülkelerin katılımıyla uluslararası bir toplantı düzenlenmesini önerdi.

Açıklamaya göre iki taraf ayrıca her alanda ikili işbirliğini güçlendirme yönündeki ortak iradelerini teyit etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in çağrısı, Tunus'un güneydoğusundaki Sfax vilayetinde Pazartesi akşamı bir Tunuslunun Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen bir yasadışı göçmen tarafından bıçaklanmasının ardından geldi. Vilayetinin çeşitli bölgelerinde Tunuslular ile Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenler arasında sık sık şiddet olayları yaşanıyor.

Tunus makamlarının sorunla başa çıkmak için aldığı önlemlere rağmen Tunus kıyılarından İtalya'ya yönelik yasadışı göç girişimleri son yıllarda artış gösteriyor.