Tunus Cumhurbaşkanı ve Libya Başbakanı, düzensiz göç sorununu görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bölgedeki düzensiz göç sorununu ele aldı. İki lider, düzensiz göçün nedenlerine odaklanmanın önemini vurguladı ve ilişkilerin geliştirilmesi için ortak çalışmanın gerekliliğini belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, bölgedeki düzensiz göç sorununu görüştü.

Tunus Cumhurbaşkanlığı, Said ile Dibeybe'nin telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İki liderin başta düzensiz göç olmak üzere birçok bölgesel sorunu ele aldığı belirtilen açıklamada, Said'in şu ifadelerine yer verildi:

"Bölgemizde yaşanan düzensiz göç sorununa ancak Akdeniz'in güneyinde veya kuzeyinde, ilgili tüm ülkeler arasında ortaklaşa bir çalışma ile çözüm bulunabilir. Her geçen gün daha da kötüleşen düzensiz göç kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması için düzensiz göçün nedenlerine odaklanmamız gerekiyor."

Açıklamada, Said ile Dibeybe'nin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak amaçlar doğrultusunda çalışmanın önemini vurguladıkları da kaydedildi.