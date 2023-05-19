Tunus Cumhurbaşkanı Said: 'Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünden memnuniyet duyuyoruz'

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Suudi Arabistan'da düzenlenen 32. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünden memnuniyet duyduklarını belirtti. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed de zirvede konuşarak bölgede barış ve refahın sağlanması için dayanışma çağrısında bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, " Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünden memnuniyet duyduklarını" söyledi.

Said, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 32. Arap Birliği Zirvesi'nin olağan toplantısının açılışında konuştu.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, " Suriye'yi parçalamayı hedefleyen komplo başarısız oldu" diyerek, " Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünden memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Said, "Kurulmasında ve düzenlenmesinde yer almadığımız yeni dünya düzeninin kurbanı olmayı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus'un "milli duruşunda" ve "bir başkasına karşı ittifak yapmama" konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Said, "Yemen'de huzurun geri gelmesi, bölünmenin sona ermesi ve Sudan'da akan kanın durmasını ümit ettiklerini" kaydetti.

Beşşar Esed'den Suudi Arabistan'a teşekkür

Konuşmasına ev sahibi Suudi Arabistan'a ve Arap Birliği liderlerine teşekkür ederek başlayan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, Arap ülkelerinin "meselelerini halletmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu" kaydetti.

Esed, "Umarım zirve, bölgemizde barış, savaş ve yıkımın yerine kalkınma ve refahın sağlanması konusunda aramızdaki dayanışma için Arap ülkeleri arasında yeni bir aşamasının başlangıcı olur." ifadelerini kullandı.

Son on yılda ortaya çıkan çatlakların ele alınması gerektiğine işaret eden Esed, "En önemli şey, herkesin kendi iç meselesini halletmesi konusunda kendi haline bırakılmasıdır. Dış müdahaleyi önlemek zorundayız." şeklinde konuştu.

Lübnan'daki yönetim boşluğu halkın ıstırabını daha da karmaşık hale getirdi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesinde halkın ıstırabının cumhurbaşkanlığı makamının boş kalması sebebiyle daha da karmaşık hale geldiğini söyledi.

Ülkesinin Suriyeli mültecilere kapılarını sonuna kadar açtığına işaret eden Mikati, Suriye'deki krizin uzaması ve ülkesine gelen mülteci sayısının fazla olmasına bağlı olarak konunun Lübnan'ın gücünü aştığını ifade etti.

Suriyeli mültecilerin uluslararası desteklerin Arap ülkeleri çabalarıyla birleşmesi halinde memleketlerine dönebileceğine dikkati çeken Mikati, "Lübnan adına tüm kardeş ülkelerin çıkarlarının yanı sıra egemenlik, siyasi ve sosyal güvenliklerine saygı duyduğumuzu teyit ediyorum. Ayrıca istikrarı bozan yasaklı ürünlerin ihracatıyla mücadelemizi de teyit ediyorum." dedi.

Libya, Arap Birliği'nden ortak tavır talep etti

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Arap Birliği'nden Libya konusunda ortak tavır almasını istedi.

Menfi, "Libya'da topraklarından yabancı savaşçıların ve yabancı güçlerin çekilmesi, demokrasinin desteklenmesi, gücün barışçı yollardan devri, siyasi diyalog yoluyla yol haritasının uygulanması" çağrısında bulundu.

Libya'da "bölünmeyi artıracak her şeyden kaçınılması" yönünde uyarıda bulunan Menfi, ülkede "devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılarak siyasi meşruiyetin güçlendirilmesi" gerektiğini belirtti.

Kuveyt: Zirve, Arap coğrafyasını kuşatan hızlı gelişmeler gölgesinde gerçekleşti

Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed es-Sabah da Arap Birliği Zirvesi'ndeki konuşmasında, Arap ülkelerinin güvenli ve istikrarlı bir gelecek için daha fazla çaba sarf etme yönünde büyük zorluklar ile sorumluluklar taşıdığının altını çizdi.

Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin düzelmesi yönünde yayımlanan ortak açıklamanın bölgenin güven ve istikrarına olumlu yansıyacağını belirten Sabah, aslında bugünkü zirvenin Arap coğrafyasını kuşatan hızlı gelişmeler gölgesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan gelişmelere karşı uygun mekanizmalar oluşturmaları gerektiğini ifade eden Sabah, Suriye'yle ilgili ise "Kuveyt olarak Arap Birliği kararına yönelik desteklerimizi yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve içişlerine müdahale edilmemesine vurgu yapan Sabah, Filistin davasının da Arap ülkelerinin öncelikli meselesi olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.