Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yasadışı göçle mücadele için uluslararası toplantı önerdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, güvenlik çözümlerinin yasadışı göçü ortadan kaldırmak için yeterli olmadığını söyledi ve tüm ülkelerin katılımıyla uluslararası bir toplantı düzenlenmesini önerdi. Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en çok kullanılan geçiş noktalarından biri.

TUNUS, 4 Haziran (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, güvenlik çözümlerinin yasadışı göçü ortadan kaldırmak için yeterli olmadığını söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron telefonda görüştü. Said görüşmede, "Yasadışı göç, Akdeniz havzasının kuzey ve güney yakalarındaki ülkelerin ilişkilerini zehirleyip karışıklık çıkaran bir mesele haline geldi" ifadelerini kullandı.

Said, konuyla ilgili tüm ülkelerin katılımıyla uluslararası bir toplantı düzenlenmesini önerdi.

Liderler ayrıca ikili işbirliği, Tunus'un yaşadığı ekonomik ve mali zorluklar, Uluslararası Para Fonu ile müzakereler gibi ortak çıkarları ilgilendiren bir dizi meseleyi de ele aldı.

Akdeniz'in orta kesiminde yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en çok kullanılan geçiş noktalarından biri.