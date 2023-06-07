Tunus Cumhurbaşkanı İtalya Başbakanı ile görüştü

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ikili ilişkileri ve yasadışı göç sorununu görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmede, yasadışı göç meselesi de dahil olmak üzere ortak çıkarları ilgilendiren konulara odaklandılar.

TUNUS, 7 Haziran (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ikili ilişkileri ve yasadışı göç sorununu görüşmek üzere Salı günü Tunus'ta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Said'in Tunus ve İtalya arasındaki yakın dostluk ve işbirliğinden övgüyle söz ettiği ve iki halk arasındaki yakınlığa dair tarihi anıları hatırlattığı belirtildi.

İki liderin yasadışı göç meselesi de dahil olmak üzere ortak çıkarları ilgilendiren konulara odaklandığı belirtildi.

Said görüşmede, "Yasadışı göç olgusu her geçen gün daha da kötüleşiyor ve ancak kolektif bir eylemle çözülebilir" dedi.

Said, Afrika ve kuzey Akdeniz ülkelerinde insan ve organ ticareti yapan suç şebekelerinin varlığına da dikkat çekti.

Tunus Cumhurbaşkanı, "Sorunların kaynağı olan ülkelerdeki ekonomik ve sosyal sorunları ortadan kaldırmak için yoğun bir şekilde çalışarak, bu sıkıntının sebepleriyle kolektif olarak mücadele etmek gerekiyor" dedi.

İtalya Başbakanı Meloni ise Roma'da yasadışı göçle mücadeleyi amaçlayan uluslararası bir konferans düzenleneceğini söyledi.

Tunus'un, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bir anlaşmaya varmasına yardımcı olmak için İtalya'nın elinden geleni yapacağını belirten Meloni, "Anlaşmada Tunus'taki gerçek durum mutlaka göz önünde bulundurulmalı" ifadelerini kullandı.