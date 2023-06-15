Tunus Cumhurbaşkanı, Avrupa sınırlarının bekçiliğini yapmayacak

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus'un yasadışı göçün önlenmesinde Avrupa sınırlarının bekçiliğini yapmayacağını, sadece kendi sınırlarını koruyacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Said, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, daha çok ana nedenleri ortadan kaldırmaya odaklanan yeni bir kolektif yaklaşım çağrısında bulundu.

TUNUS, 15 Haziran (Xinhua) -- Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus'un yasadışı göçün önlenmesinde Avrupa sınırlarının bekçiliğini yapmayacağını, sadece kendi sınırlarını koruyacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Said, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Göç veren ülkelerde ya da Avrupa'daki varış noktalarında insan kaçakçılığı yapan suç şebekeleri var" ifadelerini kullandı.

"Bu felaketi ortadan kaldırmak için güvenlik çözümleri tek başına yeterli değil" diyen Tunus Cumhurbaşkanı, daha çok ana nedenleri ortadan kaldırmaya odaklanan yeni bir kolektif yaklaşım çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı, sorunun ilgilendirdiği tüm ülkelerin katılımıyla uluslararası bir toplantının düzenlenmesi gerektiğini tekrar dile getirdi.

Said ve Michel, ikili işbirliği ve Tunus'un Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) müzakereleri gibi ortak ilgi alanına giren başka bir dizi konuyu da ele aldı.

Orta Akdeniz'de yer alan Tunus, Avrupa'ya yasadışı göç için en sık kullanılan geçiş noktalarından biri konumunda bulunuyor.

Tunuslu yetkililerin uyguladığı katı önlemlere rağmen Tunus'tan İtalya'ya geçen yasadışı göçmenlerin sayısı artmaya devam ediyor.