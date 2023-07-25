Tunus Cumhurbaşkanı 66. yıldönümünde 1611 mahkumu affetti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus'un cumhuriyetin ilanının 66. yıldönümü vesilesiyle bin 611 mahkumu affetti. Aftan yararlanan mahkumlardan 401'i serbest bırakılırken, diğer mahkumların cezaları hafifletildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus'ta cumhuriyetin ilanının 66'ncı yıldönümü vesilesiyle bin 611 mahkumu affetti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Said'in, cumhuriyetin ilanının 66'ncı yıldönümünde bin 611 mahkum için Cumhurbaşkanlığı Özel Af Yetkisini kullandığı belirtildi.

Açıklamada aftan yararlanan mahkumlardan 401 mahkumun serbest bırakıldığı, diğer mahkumların ise cezalarının hafifletildiği aktarıldı.

Tunus'un, 20 Mart 1956'da Fransızlardan bağımsızlığını kazanmasının ardından 25 Temmuz 1957'de ülkede cumhuriyet ilan edildi.