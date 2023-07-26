Tunus, Cezayir'deki Orman Yangınlarından Etkilenenlere Destek Veriyor

Tunus, Cezayir'de meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenler için Cezayir halkına destek ve başsağlığı dileklerini iletiyor. Tunus İçişleri Bakanı, Cezayir'in çabalarını desteklemeye ve kurtarma sürecinde işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

TUNUS, 26 Temmuz (Xinhua) -- Tunus, Cezayir'de meydana gelen orman yangınlarında onlarca kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Cezayir halkına destek ve başsağlığı dileklerini iletti.

Tunus İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Tunus İçişleri Bakanı Kamel Feki, Cezayirli mevkidaşı Brahim Merad ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tunus'un Cezayir'in çabalarını desteklemeye ve özellikle Tunus-Cezayir sınırında olmak üzere kurtarma sürecinde derhal işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

Tunus İçişleri Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerini kasıp kavuran orman yangınlarında "hayatını kaybedenler için kardeş Cezayir halkına en içten taziyelerini" de sundu.

Cezayir İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Cezayir'in kuzeyindeki orman yangınlarında ölenlerin sayısının 10'u asker olmak üzere 34'e yükseldiğini bildirmişti.