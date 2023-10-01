Tunus, Ankara'daki terör saldırısını kınadı

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin başkenti Ankara'da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınadığını açıkladı. Tunus, terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

Tunus, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tunus, Türkiye'nin başkenti Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.

Tunus'un, terör ve şiddete karşı Türkiye ile her zaman dayanışma içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, terörle mücadelede uluslararası çabanın gerekliliği vurgulandı.