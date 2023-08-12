Tunus Açıklarında Göçmen Teknesi Batması: 2 Ölü

Tunus açıklarında bir düzensiz göçmen teknesinin batması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 13 kişiden geriye kalan 5 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Tunus açıklarında bir düzensiz göçmen teknesinin batmasın sonucu iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tunus Ulusal Muhafız Birliğinden yapılan açıklamada, birliğe bağlı sahil güvenlik ekiplerinin Gabes kenti açıklarında batan tekneden 13 kişiyi kurtardığı belirtildi.

İki düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği teknede toplamda 20 kişinin olduğu, geriye kalan 5 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

İlk belirlemelere göre iki cesedin bir bebeğe ve 20 yaşında bir erkeğe ait olduğu kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin kimliklerine yönelik ayrıntıya yer verilmedi.

Tunus'un Safaks ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan başka bir teknenin 7 Ağustos'ta batması sonucu 11 kişinin öldüğü, 44 kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Fıki, 27 Temmuz'da parlamentoda yaptığı konuşmada, yılbaşından bu yana Akdeniz sahillerinden çıkarılan düzensiz göçmenlere ait ceset sayısının 901'e ulaştığını söylemişti.

Fıki, 901 cesedin 36'sının Tunuslu, 267'sinin yabancı ülke vatandaşı, diğerlerinin ise kimliklerinin belirlenemediğini ifade etmişti. Fıki, aynı süre içinde ise 15 bin 327 kişinin ise kurtarıldığının altını çizmişti.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak için Libya ve Cezayir'e sınırı olan Tunus'a geliyor.

Tunus'un güney kentlerinde ikamet eden göçmenler, fırsat buldukça teknelerle Avrupa'ya geçmeye çalışıyor.