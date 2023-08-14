Tunus Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 5 Ölü, 7 Kayıp
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Tunus açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu. Teknede bulunan 35 kişiden 23'ü kurtuldu.
Tunus açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu.
Tunus açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekne alabora oldu. Teknede çoğu Tunuslu 35 kişi olduğunu belirten yetkililer, 23 kişinin kazadan sağ kurtulduğunu ifade etti. Yetkililer, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 kişinin kaybolduğunu aktardı. - TUNUS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya