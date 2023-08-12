Tunus Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 2 Ölü, 5 Kayıp

Kuzey Afrika ülkesi Tunus açıklarında göçmen teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu. Kaza sonucu 8 aylık bir bebek ile 20 yaşındaki bir erkek hayatını kaybederken, 5 kişi kayboldu. Tunuslu sahil güvenlik ekipleri konuya ilişkin soruşturma başlatırken, kayıp 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Kuzey Afrika ülkesi Tunus açıklarında göçmen teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.

Tunus'un güneydoğu kıyılarından Avrupa'ya seyreden göçmen teknesi Gabes şehri yakınlarında alabora oldu. Kaza sonucu 8 aylık bir bebek ile 20 yaşındaki bir erkek hayatını kaybederken, 5 kişi kayboldu. Denizin 120 metre derinliğinde batan teknede bulunan 20 Tunusludan 13 kişi ise kurtarıldı. Tunuslu sahil güvenlik ekipleri konuya ilişkin soruşturma başlatırken, kayıp 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Umuda yolculukların hazin sonu

Tunus, Avrupa'da daha iyi bir yaşam umuduyla teknelerle tehlikeli yolculuklara çıkan yerli ve yabancı insanlar için önemli bir giriş kapısı olarak görülüyor. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, bu yıl Akdeniz'deki göçmen teknesi kazalarında bin 800'den fazla insan hayatını kaybetti. - TUNUS