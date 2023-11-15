Tulkerim'de İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda 7 Filistinli öldü
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Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde Salı günü İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda en az 7 Filistinli öldürüldü.
TULKARİM, 15 Kasım (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde bulunan bir mülteci kampında, hasar görmüş bir binanın içindeki Filistinliler, 14 Kasım 2023.
Ramallah'ta bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde Salı günü İsrail askerleriyle çıkan çatışmalarda en az 7 Filistinli öldürüldü. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Dünya